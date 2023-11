UFFICIALE - Gran galà del calcio, martedì premiati De Laurentiis, Spalletti, Giuntoli, Micheli e Di Lorenzo: i dettagli

Nella prestigiosa e lussuosa cornice del Saint Joseph Resort, a Salerno, l'edizione 2023 del Festival del Calcio Italiano, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, giunge all'evento culminante del programma: il Gran Galà del Calcio.

Rinomato ed atteso da migliaia di italiani, il Gran Galà del Calcio torna martedì 21 novembre ad aprire le proprie porte ai campioni del sistema calcistico italiano e alle personalità di spicco del settore, premiando chi nel corso della stagione 2022/23 si è contraddistinto per i suoi risultati sportivi ed umani.

Il prossimo martedì 21 novembre, tuttavia, non sarà solamente la notte delle stelle per eccellenza, ma anche la notte dedicata alla solidarietà e al supporto alla ricerca. Il Gran Galà del Calcio sarà accompagnato, anche in questa edizione, dal Football Gala Charity Dinner. Il Festival del Calcio Italiano, rinnovando il proprio impegno sociale e comunitario, organizza anche quest'anno una cena benefica con prodotti provenienti dalle eccellenze locali, i cui proventi finali raccolti saranno devoluti per la lotta alla distrofia muscolare.

“L’edizione del prossimo Martedì 21 novembre si aprirà alle 18:30 con la Mixed Zone, non esclusiva, dove i colleghi avranno la possibilità di intervistare le grandi personalità presenti in serata – così il giornalista e project manager Donato Alfani. Alle 20:30 si aprirà la serata di gala, dove potranno partecipare gli invitati. Per la stampa è previsto, in contemporanea al Football Charity Gala Dinner, un buffet esclusivo, a cui sarà possibile accedere previa registrazione attraverso il sito web Festival del Calcio Italiano”.

Sono centinaia, anche in questa XII edizione, i premiati nella prestigiosa serata del Gran Galà del Calcio. Dalla Serie A alla Serie D, rivolgendo il proprio sguardo al mondo dei Media e dell'informazione.

GRAN GALÀ DEL CALCIO – BEST AWARDS - SERIE A