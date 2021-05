Ultime notizie calcio Napoli - Attraverso il classico comunicato, il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti presi dopo la 36a giornata (che si concluderà questa sera con la sfida tra Hellas Verona e Crotone) in vista del prossimo turno. Non ci saranno per squalifica Luca Caldirola del Benevento e Karol Linetty del Torino.