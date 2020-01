Era nell'aria ed ora è ufficiale: Valverde non è più l'allenatore del Barcellona. Il tecnico, infatti, è stato esonerato con un tweet ufficiale dal club catalano che poi ha annunciato, pochi minuti dopo Quique Setien, ex Betis Siviglia.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e