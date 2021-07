Ultimissime notizie calcio - E' tutto pronto per una nuova avventura per Diego Armando Maradona jr. Il figlio del Pibe de Oro, infatti, è il nuovo allenatore del Napoli United, club che milita in eccellenza e nato per promuovere l'integrazione attraverso lo sport. Si tratta di un'esperienza che sulla carta si preannuncia molto formativa ed interessante e chissà che non possa spalancargli le porte per un futuro da allenatore a livelli più elevati.