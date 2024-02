Giovanni Di Lorenzo, già diffidato e alla sua quarta sanzione, è stato ammonito nella partita Napoli-Genoa ed è stato di conseguenza squalificato per la prossima partita di Serie A Cagliari-Napoli, in programma per domenica pomeriggio.

Squalificati Napoli

Il Giudice Sportivo ha motivato così la sanzione per Di Lorenzo, ammonito "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Di Lorenzo è l'unico tra i giocatori Napoli squalificati.