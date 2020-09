UFFICIALE - Via libera del Governo, da domani stadi aperti a mille tifosi in Serie A! Napoli-Genoa vedrà un San Paolo parzialmente ripopolato

Da domani stadi aperti per tutte le partite di serie A, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti. È quanto stabilito, secondo quanto riportato l’Ansa, durante un incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora. Ma si lavora anche, da qui al 7 ottobre, per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo dpcm, anche in base alle valutazioni di Salute e Cts della curva epidemiologica, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.

Dunque ci saranno i tifosi sugli spalti per la prima casalinga del Napoli al San Paolo in programma la prossima settimana contro il Genoa.