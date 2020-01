UFFICIALE - Coppa Italia, l'Inter supera la Fiorentina: in semifinale affronterà il Napoli! Il ritorno sarà al San Paolo

Ultime notizie calcio Napoli - L'Inter supera la Fiorentina in Coppa Italia per 2-1 grazie alle reti di Candreva e di Barella. Nel mezzo il timbro di Caceres che aveva regalato il pari alla squadra di Iachini che, al novantesimo, ha dovuto concedere strada ai nerazzurri che ora affronteranno il Napoli in una semifinale andata e ritorno che promette davvero fuoco e fiamme. Queste le date: il 12 febbraio la gara d'andata a San Siro ed il 4 marzo quella di ritorno al San Paolo. Insomma, una sfida non di poco conto per la banda allenata da Gennaro Gattuso che trova la seconda forza del calcio italiano sulla strada per la finale di questo torneo che è diventato uno dei principali obiettivi stagionali.

