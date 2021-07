UFFICIALE - Comunicato Messico: "Gold Cup finita per Lozano! Per gli specialisti out un mese e mezzo". Salta Dimaro, Abruzzo in bilico

Napoli Calcio - Dopo l'infortunio rimediato durante la partita Messico-Trinidad & Tobago, Hirving Lozano è stato portato in ospedale dove è stato curato e sottoposto a diversi studi medici dopo il forte colpo alla testa e al collo. Secondo lo staff medico messicano starà fuori quasi un mese e mezzo, pertanto dovrebbe saltare completamente il ritiro di Dimaro ed anche la sua presenza a Castel di Sangro, per i tempi stimati, sembrerebbe a serio rischio. Nel frattempo la selezione centrocamericana ha lanciato l'hashtag #fuerzachucky.

Come riporta il comunicato della Federazione messicana:

"All'attaccante sono stati messi dei punti per la ricostruzione della ferita al sopracciglio sinistro da un chirurgo plastico, e dopo i favorevoli risultati degli studi, il giocatore è già in albergo per la convalescenza. Tuttavia, richiederà una successiva valutazione neurologica. Secondo gli studi effettuati, al momento, gli specialisti hanno stimato un tempo di recupero dalle quattro alle sei settimane".