UFFICIALE - Collaborazione Napoli-Mastercard per il lancio di un progetto innovativo in Campania: tutti i dettagli

Mastercard è lieta di annunciare l’inizio di una nuova collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli per la comunicazione del lancio di Tap&Go®, l’innovativo progetto che consente di viaggiare sui trasporti pubblici locali con la propria carta di pagamento contactless senza più ricorrere al biglietto cartaceo. Il servizio è attivo da oggi sulla rete di trasporti della regione Campania, grazie alla collaborazione con il Consorzio UnicoCampania e le aziende di trasporto che operano nel territorio.

Ultime notizie Napoli

La nota ufficiale di Mastercard

"Napoli non è una città come le altre, e la Campania è un territorio vasto e ricco di bellezze ed esperienze per chi la vive e chi la visita. Per raccontare gli spostamenti in città e nell’intera regione Campania attraverso il sistema di servizi di trasporto integrati, Mastercard, in qualità di partner di comunicazione del progetto nei prossimi 18 mesi, promuoverà una campagna di comunicazione multicanale che vuole incuriosire sia chi conosce bene la città, nel ritrovare posti e momenti conosciuti, sia chi la visita, per dar vita a connessioni inaspettate e indimenticabili"

Collaborazione Napoli-Mastercard

Per rendere la comunicazione ancora più emozionante e vicina ai consumatori Mastercard ha scelto un partner d’eccezione come SSC Napoli, che rappresenta nel cuore dei campani una delle loro più grandi passioni, quella per un grande sport di squadra come il calcio.

Da sempre Mastercard si impegna a connettere le persone alle loro passioni. È appunto per questomotivo che ha scelto l’SSC Napoli come partner che lo accompagnerà in questo percorso di innovazione digitale della regione Campania e che offrirà, al contempo, esperienze Priceless per tutti i tifosi.

Nella campagna saranno coinvolti anche alcuni dei maggiori campioni del Calcio Napoli come il capitano Lorenzo Insigne, il primo ad inaugurare l’innovativo servizio di pagamento.

La campagna di comunicazione presidierà tutti i canali digital e social,oltre a prevedere implementazioni fisiche all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona e in città.