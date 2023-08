UFFICIALE - Celta Vigo in campo, Benitez lascia Gabri Veiga in panchina!

Occhi puntati su Gabri Veiga. Tra poco il Celta Vigo scende in campo contro la Real Sociedad, in trasferta, per la partita di campionato spagnolo e tutti si chiedono se Benitez farà giocare o meno il centrocampista ormai destinato a trasferirsi al Napoli.

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Real Sociedad-Celta Vigo e tra i galiziani non c'è Gabri Veiga in campo, che è stato dunque schierato in panchina.

Ecco la formazione ufficiale del Celta Vigo oggi: Ivan, Mingueza, Starfelt, Unai, Manu, Bamba, Beltran, Sotelo, Luca, Aspas, Larsen. Allenatore: Benitez.