UFFICIALE - Brutta tegola per la Fiorentina: Biraghi KO, lesione al legamento collaterale per lui

Davvero una brutta tegola per la Fiorentina e per la Nazionale italiana: Cristiano Biraghi è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato un infortunio non di poco conto: lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Questo il comunicato della Viola:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi, nel corso dell' allenamento di venerdì 7 giungo con la Nazionale italiana svolto ad Atene, in uno scontro di gioco ha riportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso delle prossime settimane".