UFFICIALE - Avellino, esonerato Rastelli: in pole position c'è un ex Napoli

Notizie calcio. Primo esonero in Serie C, dove l'Avellino ha salutato Massimo Rastelli sollevandolo dall'incarico.

Avellino esonerato Rastelli

Ecco il comunicato dell'Avellino:

"Il club comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Massimo Rastelli. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Dario Rossi, il collaboratore tecnico Marco Cossu, l’allenatore dei portieri David Dei ed il preparatore atletico Fabio Esposito. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere".

Per la panchina irpina, come riportato da Sportitalia, ora in pole position c'è Michele Pazienza, anche lui ex centrocampista del Napoli.