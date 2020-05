UFFICIALE - Anche la Sardegna dà il via libera agli allenamenti: il Cagliari può lavorare individualmente

Serie A - (ANSA) - CAGLIARI, 02 MAG - La Regione Sardegna apre agli allenamenti individuali all'interno dei centri sportivi, autorizzando un rientro in campo dei calciatori del Cagliari o dei cestisti della Dinamo Sassari. Lo ha annunciato il governatore Christian Solinas illustrando l'ordinanza regionale in vigore dal 4 maggio. "Potranno riprendere individualmente gli allenamenti all'interno di centri sportivi e strutture a porte chiuse ma all'aria aperta", ha spiegato ai cronisti in videoconferenza.