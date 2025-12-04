Udinese-Napoli, l'Osservatorio rinvia al CASMS: nuove limitazioni in vista per i residenti in Campania

Ultime notizie: nuove limitazioni in vista per i tifosi napoletani residenti in Campania! L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato al CASMS la partita di Serie A Udinese-Napoli, in programma domenica 14 dicembre ore 15:00 allo Stadio Friuli di Udine.

Udinese-Napoli, trasferta vietata?

La riunione dell'ONMS si è tenuta martedì 2 dicembre e le indicazioni della Questura di Udine hanno suggerito di rinviare al CASMS la valutazione di adeguate misure di rgore. Contestualmente - come da prassi - l'Osservatorio ha invitato la Lega Serie A ad interessare l'Udinese affinché non venga avviata la vendita dei biglietti nel settore ospiti.

Con ogni probabilità, come già avvenuto nelle ultime trasferte, non sarà consentito ai tifosi napoletani residenti in Campania di partecipare alla trasferta per la partita Udinese-Napoli. Ai tifosi del Napoli residenti in altre Regioni sarà consentito acquistare i biglietti solo ed esclusivamente nel settore ospiti. Nei prossimi giorni la Prefettura di Udine annuncerà la decisione definitiva.