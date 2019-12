Sky - Koulibaly c'è, Ancelotti conferma il 4-4-2 con Elmas al posto di Callejon! [GRAFICO]

Probabili formazioni Udinese-Napoli. Alla Dacia Arena, ore 18, si sfideranno l'Udinese di Luca Gotti e il Napoli di Carlo Ancelotti, per il quindicesimo turno di Serie A: gara cruciale per il cammino in campionato degli azzurri e per il futuro dell'allenatore della SSC Napoli, in bilico fino al Genk.

Probabili formazioni Udinese-Napoli: le ultime di Sky

Massimo Ugolini, inviato alla Dacia Arena per Sky, ha raccontato le ultime di formazione ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Lo ricordiamo, i numeri aiutano a definire il momento negativo: sei partite di campionato senza vittorie, con 4 pareggi e 2 sconfitte. Contro il Bologna, il Napoli ha retto solo un tempo. Ancelotti ha portato la squadra in ritiro, c'è qualche difficoltà: l'assenza di Allan e quella da un po' di Milik. Tanti dubbi di formazione, a cominciare dalla presenza di Koulibaly che dovrebbe farcela, è questa una buona notizia al momento per Carlo Ancelotti. Ci teniamo aperto qualche dubbio: vedete l'assenza di Callejon in grafica, sarebbe la terza consecutiva. Una notizia, considerando la frequenza di presenze del centrocampista spagnolo. Per l'Udinese invece resta aperto il ballottaggio fra Nestorovski e Lasagna".

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Samir; Okaka, Nestorovski.

