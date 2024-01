Lazar Samardzic sarà convocato per la partita di domani tra Udinese e Lazio nonostante le voci di mercato relative ad un suo passaggio al Napoli.

Ad annunciarlo è Gabriele Cioffi in conferenza stampa:

"Io alleno i giocatori che ho, Samardzic lo alleno e ho visto il solito Samardzic, non vedo perché non dovrebbe essere convocato o non dovrebbe giocare".