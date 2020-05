Notizie Napoli calcio. In casa Napoli è stata effettuata la prima ondata di tamponi per i calciatori azzurri: come riportato poco fa da Carlo Alvino su TV Luna, l'esito dei primi esami è stato negativo per tutti i tesserati partenopei. Per la conferma definitiva, adesso, si dovrà aspettare la prova del secondo tampone che verrà effettuata nella giornata di domani.