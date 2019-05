Tuttosport sull'Inter: "Divario imbarazzante col Napoli, la ripresa è uno spot buono per l'Empoli"

Non c'è mai stata partita tra Napoli e Inter, la squadra di Spalletti mette a rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Gli azzurri dominano in lungo e in largo, da tutti i punti di vista. Ecco quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport.

Il più importante verrà fatto per mettere fine all'era Spalletti. Che il suo spirito propulsivo si fosse esaurito da un po' era evidente a tutti, ma ieri Carlo Ancelotti ha dimostrato quale sia la differenza tra il lento ruminare nerazzurro e un possesso palla finalizzato alle accelerazioni. Il divario tra le due squadre è stato imbarazzante e la ripresa uno spot buono per incoraggiare l'Empoli a presentarsi a San Siro con la voglia di attaccare l'Inter. I botti e i fuochi d'artificio che hanno illuminato le strade di Fuorigrotta dopo il poker ai nerazzurri si erano già visti in campo, con il Napoli padrone del gioco e capace di produrre occasioni in serie contro un avversario che pareva un pugile suonato. A referto, oltre al bellissimo gol di Zielinski, rimangono la doppietta di Fabian Ruiz, la rete di Mertens (che ha così raggiunto Attila Sallustro a quota 108 gol nella classifica all-time del club) e un incredibile salvataggio di Koulibaly nei pressi della linea di porta su tiro di Martinez.