In casa Juventus per la terza volta in tre giorni andrà in scena l'incontro tra tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli per decidere il futuro del tecnico. Intanto, in vista di un rinnovo, l'allenatore ha chiesto la cessione di cinque big: Dybala, Cancelo, Mandzukic, Alex Sandro e Douglas Costa. Questi i nomi secondo Tuttosport.