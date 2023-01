Tuttojuve attacca Saviano: "Ora è contento? A Genova rigore ridicolo al Napoli, più la guerriglia in autostrada""

Ultime notizie calcio - "Contento Roberto Saviano?", inizia così l'editoriale di Tuttojuve che si proietta alla sfida di venerdì sera al Maradona quando si disputerà Napoli-Juventus:

"Il “vento del nord“, neppure è un refolo. Rigore a Genova per la squadra di Spalletti dopo 3 minuti, abbastanza ridicolo, che Politano spreca. Poi rosso diretto a Rincon: fallaccio su Osimhen. Poi altro rigore per fallo di mano involontario (ma questo è il regolamento, bellezze) a conferma che per chi il regolamento amministra i giocatori dovrebbero essere dei pinguini: privi di braccia.

Piuttosto il “vento“ del centro sud“ si è esibito con guerriglia in autostrada (del Sud) dopo che le tifoserie di Roma e Napoli si erano incrociate. Chinè (nel senso di procuratore federale) se ne occuperà o risulterà troppo occupato a cercare plusvalenze sospette da ammollare sul groppone della Juventus? A proposito: brave, procure, brave. Solo quella di Torino sembra funzionare a pieno regime".