Tutti pazzi per Edinson Cavani! Non ha neppure messo piede in Argentina che i tifosi del Boca Juniors hanno già mandato in tilt l'aeroporto di Buenos Aires. L'attaccante uruguayano ex Napoli inizia così la sua nuova avventura nel campionato argentino e giocherà in uno degli stadi più caldi del mondo, la Bombonera che fu di Maradona.

Ecco il video del suo arrivo a Buenos Aires, con Cavani che si diverte e incita la folla di tifosi che sovrasta la sua automobile. Guarda il video su CalcioNapoli24.