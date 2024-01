Ultime notizie SSC Napoli - Uscito per infortunio contro la Salernitana, non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Jens Cajuste, vista l'emergenza degli azzurri a centrocampo.

Come scrive il collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise, via Twitter, Cajuste può esserci per Napoli-Fiorentina:

"Grande ottimismo per Cajuste che ha rimediato un risentimento ai flessori contro la Salernitana, dovrebbe recuperare per la semifinale di Supercoppa di giovedì contro la Fiorentina".