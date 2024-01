Trend annate post scudetto Napoli prime 18 di serie A: il duo Garcia-Mazzarri riscrive la storia (in negativo) | FOCUS

Napoli calcio - Uno dei temi più caldi quando si parla del crollo Napoli post scudetto è quello relativo alla poca abitudine a vincere da parte di squadra e società. Entrambe le componenti stanno pagando, probabilmente, lo scotto di essere arrivati al picco di successo scoprendosi impreparati alla gestione di tanto clamore mediatico. Va detto che già ripetersi è qualcosa di difficile, se poi ci metti anche il fatto che lo scorso anno il Napoli non ha vinto il campionato, ma lo ha praticamente distrutto già a febbraio-marzo, allora tutto pesa drammaticamente di più sulle spalle di Di Lorenzo e compagni.

Ma qual è il trend storico della S.S.C. Napoli post scudetto? Siamo andati ad analizzare le prime 18 gare delle annate dopo il tricolore (1987-88 e 1990-91 oltre che quella in corso). Partendo dal dato oggettivo che nei primi due scudetti la vittoria valeva 2 punti, abbiamo attualizzato questo valore in modo da avere un dato più oggettivo. Il Napoli post primo scudetto, chiuse le prime 18 partite con 14 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta facendo 31 punti complessivi (oggi sarebbero 45). Diverso è invece il trend post secondo scudetto. Quella squadra nelle prime 18 gare collezionò 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte toccando quota 16 punti (dato attualizzato 31). C'è poi una piccola analogia con quella annata. Praticamente Bigon, un po' come Garcia prima e Mazzarri poi, non fu mai in lotta per lo scudetto tanto che quel Napoli, nelle prime 18 gare, stazionò tra il 7° e l'11° posto.

Quest'anno il Napoli in 18 gare di campionato ha fatto 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte per un totale di 28 punti. Un dato inferiore a quello del 90-91 che fa del trend parziale il peggiore delle epoche post tricolore. Chiaramente, vanno considerate alcuni fattori oggettivi. Quella di Bigon giocava 34 gare totali di campionato mentre il Napoli attuale 4 in più. Per chi non lo ricordasse, quella serie A era a 18 squadre e non 20 come oggi. Insomma, il parziale vede il Napoli peggiore delle annate post trionfo. C'è però un dato che può in qualche modo risollevare la dolorosa statistica. Quello di Bigon, attualizzando sempre il punteggio, chiuse con 48 punti. La rosa a disposizione di Mazzarri può tranquillamente superare questa cifra rimediando in parte al rendimento negativo avuto finora.