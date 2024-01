Hamed Junior Traorè al Napoli, manca solo l'annuncio ufficiale! Il calciatore del Bournemouth, ex Sassuolo, ha concluso le visite mediche a Villa Stuart e adesso è atteso a Napoli per le firme sul contratto. Primo contatto con i tifosi napoletani che lo hanno atteso a Roma per un primo saluto.

