Tragedia in Argentina, tifoso del Boca Juniors si suicida dopo la finale persa

Dramma in Argentina dopo la finale di Copa Libertadores: come riportano Diario Olé e Crónica TV, un giovane 23enne, Marcelo Morales, agente di polizia della città di Buenos Aires e fanatico tifoso del Boca, si è suicidato dopo la sconfitta nella finale di Copa Libertadores contro il Fluminense. Il fatto, come raccontato dai parenti del ragazzo, sarebbe avvenuto poche ore dopo la partita, quando era tornato a casa sua con suo fratello e suo padre: è stato trovato senza vita nel suo letto. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio.