Ultime notizie Napoli - Un uomo è stato trovato privo di vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla interno dello stadio Maradona a Napoli, lo annuncia l'edizione online de Il Mattino.

"Il ritrovamento è avvenuto questa notte e sembra che l'uomo abbia tentato di scavalcare la struttura non avendo il biglietto per la partita. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e gli accertamenti della sezione scientifica"