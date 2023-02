Tragedia a Vienna, l'ex giocatore ucciso con un colpo di pistola alla testa

Ha suscitato inevitabilmente emozione la conferma della tragica morte dell’ex nazionale austriaco, Volkan Kahraman, 43 anni, ucciso in strada a Vienna dopo una lite con un altro uomo che gli avrebbe sparato alla testa. Il delitto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 febbraio, attorno alle 11:30 ma si è avuta conferma dell’identità e della dinamica solo in queste ultime ore da parte dei media austriaci. L’uomo che ha assassinato Kahraman si è poi suicidato, da quel che si apprende.

Subito sul luogo dell’omicidio-suicidio sono sopraggiunte le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso per provare a rianimare i due, ma non c’è stato nulla da fare.

Volkan Kahraman, come ricorderanno i più attenti, era stato inserito tra i più importanti talenti degli anni 90 del calcio austriaco, una promessa del calcio che era riuscito anche a raggiungere la Nazionale per poi perdersi strada facendo. La sua parabola è stata anche questa: l’apice toccato giovanissimo, poi la caduta fino alla conclusione della carriera nella periferia del calcio della sua città.

A Vienna, per una banale discussione degenerata, si è spezzata la sua vita a soli 43 anni: anche questa è l’ennesima tragedia scaturita da una controversia – dalle prime ricostruzioni – e legata anche all’uso di armi. In Italia, solo poche settimane fa, è stata chiarita la reale dinamica della morte del calciatore Davide Pampiano, avvenuta nei dintorni di Assisi. In Sudafrica, più di recente, è stata ucciso la promessa del calcio Andries, spirato tra le braccia della madre. A riportare la notizia è Virgilio Sport.

