Tragedia a Panama, calciatore della nazionale ucciso in una sparatoria tra narcotrafficanti

Ultime notizie calcio - La polizia panamense ha annunciato la morte di Gilberto Hernandez, calciatore ventiseienne che la scorsa domenica è stato crivellato di proiettili da uomini non identificati che hanno sparato da un'auto. Altre sette persone sono rimaste ferite nello scontro che, presumibilmente, potrebbe essere riconducibile a un regolamento di conti tra narcotrafficanti, fenomeno frequente in città: solo quest'anno a Colón sono state uccise più di cinquanta persone.

Gilberto Hernandez

In base a quanto riportato dalla stampa locale, gli assassini sono arrivati a bordo di un taxi: sono scesi e hanno aperto il fuoco contro il gruppo di persone che stazionava alla Calle 5 di Avenida Herrera. E in questa sparatoria ci ha rimesso la vita il nazionale panamense Gilberto Hernandez:

"Nato nel vivaio dell'Arabe Unido, Hernandez era approdato nel 2022 al Club Atlético Independiente, uno dei club più importanti del campionato panamense, con il quale ha vinto un torneo Apertura e un Clausura tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. In nazionale vantava due presenze, avendo debuttato lo scorso marzo in amichevole contro il Guatemala. Prestigiosa la seconda apparizione contro l'Argentina di Lionel Messi, match giocato il 24 marzo e terminato 2-0 per i campioni del mondo, nel quale Hernandez era subentrato nella ripresa.

Il padre del calciatore ha lanciato un appello, chiedendo ai giovani della città di "fermare la violenza" e alle autorità di avviare "progetti per salvare i giovani da questa brutta situazione che sta vivendo il paese", scrive la Gazzetta dello Sport.

La Federazione calcistica di Panama si unisce al cordoglio per il difensore: "La Federcalcio panamense si rammarica della scomparsa di Gilberto Hernández, giocatore del Club Atlético Independiente della nazionale di Panama. La federcalcio panamense porge le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, nonché all'intera famiglia del CAI e del calcio panamense. Riposi in pace". Anche la sua squadra, l'Atlético Independiente, gli dedica un pensiero: "Pace alla sua anima. Vola alto bicampeón".