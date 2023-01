Totti nei guai, bonifici sospetti a tre casinò! Operazioni da oltre 2 milioni: l'antiriciclaggio studia i suoi conti

Ultime notizie. Periodo non facile per Francesco Totti: dopo il gossip sulla fine della storia con Ilary Blasi e l'inizio della relazione con Noemi Bocchi, ora per l'ex capitano giallorosso spuntano anche le indagini dell'antiriciclaggio per diverse operazioni sospette.

La vicenda legata a Totti è stata riportata da La Gazzetta dello Sport:

Tutto questo per l’affioramento di alcune operazioni bancarie giudicate in codice “SOS”, Segnalazioni Operazioni Sospette agli uffici dell’antiriciclaggio per complessivi 2 milioni circa. Motivo: il vizio del gioco che l’ex capitano della Roma ha sempre avuto. Nasce tutto da una inchiesta de “La Verità”, che riguarderebbe un periodo che va dal 2018 al 2022, con l’ultimo “alert” arrivato ad agosto scorso, e racconta come gli istituti di credito, avvisando come di prammatica la Banca d’Italia, parlino di bonifici verso case di gioco estere, oltre a un “giallo” su 125.000 euro. Si tratterebbe di versamenti a una pensionata residente ad Anzio su un conto cointestato con la figlia A. M., dipendente della società Sport e Salute. Lo stesso giorno però quei soldi, un prestito infruttifero, viaggiano dal conto della donna cointestato con il marito, D. M., dipendente del ministero dell’Interno a quello personale dello stesso D.M.; il conto dell’uomo sarebbe alimentato in parte anche da bonifici domestici provenienti da società operanti nel settore delle scommesse online. In totale si tratterebbe di quindici trasferimenti per un totale di circa 80 mila euro. Sui conti passati al vaglio sarebbero anche stati negoziati assegni bancari per un valore di 445 mila euro. Per l’antiriciclaggio si tratterebbe di un’attività opaca con possibili controparti operanti nel settore del bet online con base a Malta.

Un altro filone al centro dell’indagine riguarderebbe due conti di Totti. Uno è cointestato con Ilary Blasi, l’altro con Manuel Zubiria Furest, l’ex team manager della Roma. Al vaglio 5 assegni e un bonifico intestati alla Sfe con sede a Montecarlo, pagati tra l’agosto 2018 e il gennaio 2020 per un totale di 1.305.000 euro. Sul bonifico la causale è chiara: “Finanziare le giornate che il noto personaggio ama trascorrere nella casa da gioco del Principato”. Infine, tra le operazioni sotto osservazione ci sarebbero un bonifico da 300.000 euro alla «United London services limited» collegata con il casinò di Londra e un altro da 200.000 euro in favore della Belco, forse collegata con il casinò di Las Vegas?