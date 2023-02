Tottenham, comunicato su condizioni salute Conte: "Resterà in Italia per qualche giorno, squadra a Stellini"

Dopo la sconfitta con il Milan nell'andata degli ottavi di Champions League, Antonio Conte resterà in Italia per qualche giorno. Lo ha annunciato il Tottenham con un comunicato: "Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia effettuato ieri, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico. La salute è la cosa più importante e tutti al club gli augurano ogni bene. Cristian Stellini assumerà l'incarico di allenatore della Prima Squadra".

