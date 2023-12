Torna la "filastrocca" di Mazzarri: il suo Napoli ha di nuovo i titolarissimi, terza gara consecutiva con lo stesso 11

Ultime notizie Napoli - Fu proprio Mazzarri a coniare il termine "titolarissimi", un termine che ora fa parte del vocabolario del calcio. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Rieccoli. Perché Mazzarri ha di nuovo i suoi titolarissimi. Si riferiva al suo Napoli. Quello caratterizzato dal tridente a denominazione di origine protetta, ovvero Hamsik, Cavani e Lavezzi".

E adesso col Cagliari la solita filastrocca:

"La fascia sinistra resta il regno di Natan, rinfrancato dall’assist vincente per Osimhen con il Braga. Sarà confermato e non sarà l’unico. Mazzarri va verso la terza formazione consecutiva senza alcuna variazione. Juventus, Braga e ora Cagliari. L’importante è ritrovare certezze ed è questo il binario che sta percorrendo Mazzarri, al quale ovviamente piacerebbeavere qualche alternativa in più, soprattutto a sinistra e per supportare meglio Kvaratskhelia, che senza l’esterno in sovrapposizione fa evidentemente più fatica. Il georgiano ci riproverà oggi contro il Cagliari, con l’obiettivo di segnare e magari di trascinare il Napoli verso una vittoria fondamentale per rilanciarsi in zona Champions. Lui, Osimhen e Politano, il meccanismo offensivo proverà a crescere di rendimento. Il numero 9 si è sbloccato in Champions e punta al bis contro il Cagliari, Politano è da tempo una certezza e proverà a mantenere alti i suoi standard di rendimento. Il terzetto in mediana è il classico: Anguissa, Lobotka e Zielinski. Riecco i titolarissimi di Mazzarri. In attesa di novità dal mercato (un difensore veloce e un centrocampista), toccherà a loro dare il via alla rimonta in campionato".