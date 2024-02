Torna a parlare De Laurentiis: il presidente del Napoli sarà protagonista alle 13.50 al Financial Times

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis oggi sarà impegnato al “Business of Football Summit - The Path to Profit” forum promosso dal Financial Times a Londra, iniziato ieri e che si concluderà oggi. Il presidente del Napoli sarà protagonista di una intervista dalle 13.50 alle 14.15, con moderatore il giornalista James Fontanella-Khan, US Corporate Finance and Deals Editor del Financial Times. Tra gli altri protagonisti del summit ci sono:

Zlatan Ibrahimovic - Operating Partner, RedBird Capital Partners; Senior Advisor del Milan

Gerry Cardinale - Founder, Managing Partner and Chief Investment Officer RedBird Capital Partners

Javier Tebas - Presidente LaLiga

Ivan Gazidis - già CEO Arsenal e Milan

Saad Al Lazeez - Vice presidente Saudi Pro League

André Bernardo - Chief Strategy and Operations Officer dello Sporting Clube de Portugal

Manel del Rio - Chief Financial Officer del Barcellona

Sudarshan Gopaladesikan - Director of Football Intelligence dell'Atalanta

Charlie Marshall - CEO dell'European Club Association (ECA)

CEO dell'European Club Association (ECA) Lina Souloukou - CEO dell'AS Roma