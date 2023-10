Brutte notizie per il Torino. La squadra di Ivan Juric non solo è stata sconfitta ieri per 3-0 contro l'Inter ma è stata contestata dal pubblico di casa. A corredo della serata no, anche la bruttissima notizia per l'infortunio al difensore centrale Perr Schuurs uscito anzitempo dal match.

Rottura del crociato per Schuurs

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, per Schuurs si sospetta una rottura del crociato con la stagione che potrebbe già essere compromessa.

