Scontri Torino-Napoli, fumogeni e carica di alleggerimento: fiume di persone resta fuori a partita iniziata! | VIDEO

Problemi di organizzazione all’esterno del settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino, a meno di 20 minuti da Torino-Napoli: un solo varco per gli oltre mille tifosi azzurri dotati di biglietto, maltrattati dalle forze dell’ordine.

Sta succedendo praticamente di tutto, in una situazione surreale: tifosi accalcati, comprese donne, bambini ed anziani nel panico più totale. Nonostante la gara sia iniziata sono tantissimi ancora all'esterno in attesa di entrare: un contesto indecente per organizzazione e trattamento riservato ai tifosi azzurri.

Intanto la Polizia ha iniziato a procedere con alcune cariche di alleggerimento, che hanno dato il via ad un contatto tra le parti nel quale è volata anche qualche manganellata. Anche un fumogeno è stato acceso, in una situazione che rischia di degenerare sempre di più.