Torino-Napoli, due titolari assenti: stagione finita per Sanabria! Bremer verso il forfait

Ultime notizie Torino-Napoli - Si va verso il forfait di Toni Sanabria e probabilmente anche di Bremer nella gara contro il Napoli di Luciano Spalletti. Brutte notizie in casa granata, con il report medico del Torino in merito alle condizioni fisiche di Antonio Sanabria, che aveva saltato la trasferta di Empoli per un problema muscolare. Potrebbe essere finito qui il campionato della punta, quel che è certo è che salterà la sfida contro il Napoli ma potrebbe non giocare comunque contro Verona e Roma nel finale di Serie A. Oltre alla punta, a forte rischio anche il difensore Bremer che aveva saltato già l'Empoli.

Torino-Napoli, infortuni Bremer e Sanabria

Sanabria e Bremer infatti vanno entrambi verso il forfait in Torino-Napoli, con il difensore che si è allenato ancora a parte. Lo conferma il comunicato del Torino:

"Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. L’allenatore Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, in preparazione al match di campionato contro il Napoli (stadio Olimpico Grande Torino, sabato 7 maggio alle ore 15). Programma differenziato per Bremer, Pjaca e Warming.

Bremer