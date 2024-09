10 settembre 2004 - 10 settembre 2024. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis compie 20 anni! Dalla rinascita dopo il fallimento al trionfo Scudetto. Siamo andati in giro in città a chiedere il parere dei tifosi in merito alla loro Top 11 dell'era De Laurentiis. Alcune risposte sono state sorprendenti, come qualcuno che ha inserito già McTominay nella Top 11 senza che lo scozzese debba ancora giocare una partita ufficiale con gli azzurri. Clicca su play per guardare il video: