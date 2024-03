Toni: "Vlahovic o Osimhen? Due grandi bomber ma vi svelo il mio preferito"

Napoli - Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato dell della sfida tra Napoli e Juventus:

“Osimhen e Vlahovic sono due veri numeri nove, completi, sanno segnare i tanti modi e l’hanno dimostrato anche in questo periodo. Il giocatore del Napoli, tornato dalla Coppa d’Africa, ha realizzato già 5 gol in 3 partite. Dusan nel 2024 ha fatto meglio di tutti. Tra i due, se proprio devo scegliere uno come bomber puro, vado su Dusan perché in area non ha davvero punti deboli, può farti male in ogni modo”.