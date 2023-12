Piotr Zielinski è uno dei nomi caldi per il mercato. Il centrocampista polacco andrà in scadenza di contratto a fine anno con il Napoli e potrebbe non rinnovare.

Piotr Zielinski

Le ultime sul rinnovo di ZIelinski

Una delle pretendenti per l'azzurro è l'Inter: secondo Tuttomercatoweb, l'Inter è tranquillo sulla vicenda. Al momento non risultano approcci formali con l'entourage del centrocampista. C'è ancora in bilico la questione rinnovo col Napoli, e tutto può accadere.

