TMW - Zielinski all'Al-Ahli, è fatta! Ingaggio aumentato del 350%: tutte le cifre dell'affare

Piotr Zieli?ski è vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita. Il centrocampista polacco aveva sempre rifiutato gli approcci della Saudi Premier League, ma nelle ultime ore ha finalmente trovato l'accordo con l'Al Alti per consumare l'addio.

Come riporta Tuttomercatoweb:

"Zielinski firmerà un accordo che porterà nelle sue tasche 15 milioni di euro per tre stagioni, di fatto con un aumento di circa il 350% del suo attuale accordo con gli azzurri che gli corrispondevano 4,2 milioni annui. Così si sta avvicinando sempre di più la fumata bianca, dopo che lo stesso club aveva trovato gli argomenti per convincere il Napoli a 28 milioni di euro più bonus - per arrivare intorno ai 30 finali".