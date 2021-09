Tmw - Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Fabian e Anguissa guidano la mediana

Napoli Calcio - Di seguito tutte le probabili formazioni di Udinese-Napoli secondo Tuttomercatoweb:

COME ARRIVA L'UDINESE - L’Udinese viaggia verso la sostanziale riconferma del suo undici dopo il successo contro lo Spezia. Alcuni dubbi sono legati alla gestione delle forze in vista del turno infrasettimanale. Davanti a Silvestri spazio ancora a Becao, Nuytinck e Samir. Sulle fasce ci sarà Molina e dall’altra parte Stryger Larsen. In mezzo può essere avanzato Pereyra sulla linea dei trequartisti al posto di Deulofeu, tornato titolare contro lo Spezia dopo diversi mesi e quindi da gestire con cautela. Dovesse essere questa la scelta, allora Makengo completerebbe il reparto formato da Arslan e Walace. Davanti Pussetto sarà la prima punta.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Per il Monday Night di Udine Luciano Spalletti dovrà fare alcune valutazioni relative alle tossine accumulate dopo la trasferta in terra inglese. Ancora out Meret, Demme, Lobotka, restano da valutare le condizioni di Mario Rui che stringerà i denti per esserci alla Dacia Arena. Nel 4-2-3-1 del Napoli ci sarà Ospina in porta con difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Conferma in mediana per il tandem Fabiàn-Anguissa, mentre nel tridente offensivo Politano, Zielinski e Insigne dovrebbero avere la meglio su Lozano, Elmas e Ounas, carte da giocare a gara in corso. In avanti nessun dubbio: ci sarà Victor Osimhen.