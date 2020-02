Tmw - Tonali di nuovo in gruppo, ci sarà nel match di venerdì contro il Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Venerdì sera il Napoli andrà di scena allo stadio Rigamonti, dove se a dovrà vedere con il Brescia alla disperata ricerca di punti salvezza. Una sfida da vivere tutta di un fiato che può permettere alla squadra di Gattuso di arrivare poi con il vento in poppa al big match di martedì, in Champions League, contro il Barcellona. Gli azzurri, però, dovranno fare i conti con un recupero importante tra le Rondinelle. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, Sandro Tonali è rientrato quest'oggi in gruppo ed ha di conseguenza superato i problemi fisici che lo avevano costretto a dare forfait per la partita contro la Juventus. Si va, dunque, verso il recupero del regista in vista della partita di venerdì.

