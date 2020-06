Sorpresa a Cagliari: dopo la vittoria contro il Torino il portiere svedese Robin Olsen, in prestito dalla Roma, ha spiegato alla società di non esser intenzionato a rinnovare il contratto per ulteriori due mesi con il club sardo. Ieri in panchina con Walter Zenga, che dopo lo stop per il Covid aveva detto a lui e ad Alessio Cragno di voler avere una gestione simile a quella di Gattuso al Napoli con Ospina e Meret, Olsen ha spiegato che a giorni lascerà la Sardegna