Lazar Samardzic potrebbe rimanere all'Udinese e non essere dunque ceduto in questa finestra di mercato.

Samardzic può restare all'Udinese

Come riporta Tuttomercatoweb.com, dopo che è naufragata la trattativa con l'Inter, che avrebbe anche dovuto portare Giovanni Fabbian in bianconero, con il centrocampista che è poi stato acquistato dal Bologna, il club friulano sta pensando, a meno di offerte monstre che per ora non sono arrivate, di toglierlo dal mercato.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli