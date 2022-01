TMW - Offerta ufficiale del Napoli all'Ajax per Tagliafico: si cerca l'accordo per la fumata bianca

Ci sono aggiornamenti sull'interessamento del Napoli per Nicolas Tagliafico dell'Ajax. Come riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli ha presentato un'offerta ufficiale di prestito con diritto di riscatto ai lancieri.

Offerta del Napoli per Tagliafico

Il Barcellona è interessato, l'agente del giocatore è arrivato oggi ad Amsterdam per incontrare l'Ajax. Le parti si sono messe al tavolo per cercare la soluzione migliore: il Napoli è la squadra che fa più sul serio, c'è anche l'Olympique Marsiglia. Se l'Ajax accetta il prestito con diritto da parte del Napoli, Tagliafico è pronto a volare in Italia.