TMW - Napoli, per il futuro idee Palladino e Italiano: gli scenari

Una vittoria in Champions contro il Braga per tornare a sorridere. Da quando è tornato al Napoli Walter Mazzarri, in casa azzurra si respira un’aria serena. Il tecnico toscano è stato individuato come il traghettatore sino a fine stagione. E se dovesse ottenere un piazzamento importante in campionato il futuro potrebbe anche essere ridiscusso. Intanto emergono alcuni nomi per un’eventuale sostituto per programmare le prossime stagioni. I profili che potrebbero stuzzicare il Napoli sono quelli di Vincenzo Italiano che a fine stagione potrebbe anche cambiare aria e lasciare quindi la Fiorentina e quello di Raffaele Palladino del Monza che - aspettando il rinnovo di contratto - potrebbe anche balzare in pole nei prossimi mesi.