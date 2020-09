TMW - Milik è tornato dalla Svizzera dopo la visita: ora tornerà a Napoli per chiudere l'affare

Ultime calcio Napoli - Arkadiusz Milik è tornato dalla visita specialistica in Svizzera, atterrando a Ciampino. Senza rilasciare dichiarazioni, è salito in automobile. Ancora non può arrivare la definizione della trattativa con la Roma e conseguentemente il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus: Milik deve svolgere l'idoneità sportiva. Intanto Dzeko è convocato per la gara tra Roma e Verona di domani. Dopo l'atterraggio a Ciampino, Milik andrà a Napoli per sbrigare anche le ultime questioni col club azzurro. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

Milik