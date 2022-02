TMW - Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Osimhen stringe i denti, Politano dal 1', Immobile c'è!

Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Napoli secondo Tuttomercatoweb:

Lazio Napoli probabili formazioni

Come arriva la Lazio.

Tranne Lazzari, Maurizio Sarri ha tutta la rosa a disposizione per il big match contro il Napoli. In porta Strakosha, Marusic e Hysaj (favorito su Radu) sulle fasce, al centro ballottaggio tra Patric e il rientrante Acerbi per affiancare Luiz Felipe. Cataldi per Leiva a centrocampo, Milinkovic e Luis Alberto confermati come intermedi. Davanti può partire fuori Pedro, non al meglio: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, squalificato in Europa League, dovrebbe essere l’assetto di partenza del tridente.

Lorenzo Insigne

Come arriva il Napoli.

Dopo la batosta europea il Napoli è chiamato ad una reazione nella trasferta sul campo della Lazio. Luciano Spalletti continua a fare i conti con le assenze di Lozano, Malcuit e quelle molto probabili di Anguissa e Lobotka. Qualche preoccupazione anche per Osimhen, uscito dalla sfida al Barcellona con una evidente fasciatura. Nel 4-2-3-1 dei partenopei torna Ospina tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mezzo possibile la conferma del tandem Demme-Fabiàn, mentre in attacco Politano spinge per un posto nel terzetto completato da Zielinski e Insigne. In attacco Osimhen proverà a stringere i denti, in caso contrario c’è Mertens.