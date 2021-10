TMW - Juventus-Vlahovic, summit nella scorsa settimana: bianconeri in pole

Calciomercato - La settimana appena passata potrebbe essere stata molto importante per il futuro di Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Fiorentina, al centro di un intrigo internazionale dopo il mancato rinnovo con i viola. Se la situazione è ben spiegata con le parole dei procuratori negli scorsi giorni, dall'altro lato c'è una situazione di fermento anche in queste ore. La Juventus ha incontrato l'entourage del calciatore e non è la prima volta, anche se non ci sono ancora accordi fra le parti. C'è però una situazione fluida, un fortissimo interessamento che va avanti da qualche mese. A riportare la notizia è TMW.