TMW - Impossibile la cessione di Osimhen a gennaio, ADL punta all'asta in estate: i dettagli

Notizie calcio. Il braccio di ferro tra Osimhen ed il Napoli prosegue. Dopo il mancato accordo estivo per un rinnovo che sembrava ad un passo, le parole di De Laurentiis sul nigeriano hanno alimentato rumors sulla futura cessione del centravanti.

Ecco quanto scritto da Tuttomercatoweb sulla questione Osimhen-Napoli:

C'è spazio quindi per un possibile addio già a gennaio? È quasi impossibile che questo si verifichi. Perché Osimhen è troppo importante per l'attacco di un Napoli che è costretto a inseguire la zona Champions per non perdere gli introiti derivanti da quest'ultima. Prendere 50 milioni in più da Osimhen non pareggia la possibilità di averlo sei mesi in più e guadagnare la stessa qualificazione europea, almeno nella mente presidenziale. Poi a giugno sarà cessione, con tutti i club che si metteranno ad alimentare un'asta che, oramai, appare scritta.