Ultime notizie calcio - Marcello Lippi potrebbe presto tornare operativo in Italia. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, l'ex Commissario tecnico della Nazionale italiano potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico della Fiorentina. In tal senso, la dirigenza potrebbe muoversi presto con dei contatti diretti. In ogni caso non è a rischio la posizione di Daniele Pradè, che resterebbe comunque come direttore sportivo.